По его словам, есть только два варианта

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что у украинской стороны есть два варианта, при которых она может пойти на прекращение огня. Своим мнением он поделился в беседе с изданием Pravda.ru.

"Первое условие – сильное военное поражение. Второе – это смена власти на Украине. Третье может просто сочетать первый и второй сценарии", – считает он.

Только при таком развитии ситуации Украина может пойти с Россией на мирные договоренности.

Безпалько полагает, что Киев используется Западом в качестве инструмента для борьбы с Москвой. В действительности до проблем страны ему нет никакого дела. Если Украинское государство будет разрушено, то они будут договариваться о разделе его обломков с российскими властями.

По словам эксперта, западные страны настроили Украину на "бескомпромиссную и окончательную борьбу до победного конца".

Ранее российская и украинская стороны сообщили, что мирные переговоры были фактически заморожены. В Москве заявили, что причиной всему – действия Киева, который пытается размыть до этого согласованные предложения.