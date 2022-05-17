В каком случае Украина прекратит огонь: мнение эксперта

В каком случае Украина прекратит огонь: мнение эксперта
Фото: Dominic Chiu/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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По его словам, есть только два варианта

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что у украинской стороны есть два варианта, при которых она может пойти на прекращение огня. Своим мнением он поделился в беседе с изданием Pravda.ru.

"Первое условие – сильное военное поражение. Второе – это смена власти на Украине. Третье может просто сочетать первый и второй сценарии", – считает он.

Только при таком развитии ситуации Украина может пойти с Россией на мирные договоренности. 

Безпалько полагает, что Киев используется Западом в качестве инструмента для борьбы с Москвой. В действительности до проблем страны ему нет никакого дела. Если Украинское государство будет разрушено, то они будут договариваться о разделе его обломков с российскими властями. 

По словам эксперта, западные страны настроили Украину на "бескомпромиссную и окончательную борьбу до победного конца". 

Ранее российская и украинская стороны сообщили, что мирные переговоры были фактически заморожены. В Москве заявили, что причиной всему – действия Киева, который пытается размыть до этого согласованные предложения.

Источник: Pravda.ru
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