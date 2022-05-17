Политолог раскрыл коварный замысел Вашингтона

Ни для кого не секрет, что нынешнее киевское руководство фактически является марионеткой в руках вашингтонской администрации. Действия украинских приспешников США вынудили нашу страну начать спецоперацию по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Какие цели в сложившейся ситуации преследуют Соединенные Штаты Америки, раскрыл опытный политолог Ростислав Ищенко.



Специалист убежден, что в планах Запада полностью разрушить юго-восточные территории и уничтожить как можно больше украинцев. Американцы понимают, что Российская Федерация обязательно возьмет верх в начавшемся конфликте, и сейчас стремятся к тому, чтобы оставить ей в "наследство" в буквальном смысле "выжженные земли с редким населением".

Ищенко пояснил, что именно поэтому украинские боевики обстреливают мирные города Донбасса. Очевидно, что нога незалежного силовика никогда не ступит на эти территории, однако их продолжают бомбить. Все это делается для того, чтобы максимально ухудшить ситуацию на территории освобожденных республик и увеличить степень разрушений.

К слову, сегодня, 17 мая, украинские нацисты обстреляли из "Смерча" жителей освобожденного Херсона, отмечает телеканал "360".