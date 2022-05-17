Российские разведчики рассекретили действия американцев

Все мировое сообщество внимательно следит за событиями, разворачивающимися на территории украинского государства. Известно, что после старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса западная коалиция начала еще более активно вмешиваться в ситуацию. Теперь выясняется, что американские верховодцы киевского режима дошли до того, что отправляют на Украину игиловцев*.



Такую информацию удалось выяснить российским разведчикам. Как сообщили в пресс-центре Службы внешней разведки Российской Федерации, Соединенные Штаты Америки активно привлекают для участия в боях на территории украинского государства членов запрещенной террористической группировки "Исламское государство*"*.

Матерых боевиков отправляют в Незалежную в качестве наемников. Головорезы отстаивают интересы киевского режима и с большим рвением борются против бойцов российской армии и ее союзников из Донецкой и Луганской народных республик.

К слову, недавно стало известно, какое "наследство" получит Россия от США на Украине.

*организация запрещена на территории России.