Внимание Киева может переместиться на Одессу

Массовая сдача в плен засевших на территории мариупольского завода "Азовсталь" боевиков, как и следовало ожидать, получила широкий резонанс. Очевидным образом отказ нацистов идти до конца нанес серьезный удар по репутации киевского режима, который делал все для того, чтобы удержать своеобразную крепость. По мнению аналитиков издания "Свободная пресса", в ближайшее время украинская власть может попытаться взять реванш за позорную сдачу своих боевиков.



Так, эксперты обратили внимание на заявление спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука. Политический деятель отказался давать подробный комментарий, однако намекнул, что вокруг острова Змеиный может произойти "несколько изюминок".

Несложно предположить, что речь идет о планах украинских властей предпринять новый штурм острова, имеющего важное стратегическое значение. Американские кураторы киевского режима намерены добиться от украинских силовиков осуществления очередной попытки деблокады Одессы военным путем. В этом вопросе ключевую роль играет обсуждаемый остров.

По мнению аналитиков, украинские власти сделают все возможное для того, чтобы взять штурмом эту территорию. В частности, такая победа необходима для того, чтобы затмить в информационном пространстве позорную сдачу радикалов с "Азовстали".

Впрочем, прошлые попытки украинских силовиков овладеть островом были успешно отбиты нашими бойцами.

Кстати, недавно стало известно, что в рядах украинских боевиков обнаружили засланных Вашингтоном террористов.