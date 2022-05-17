Как Украина отомстит за позорную сдачу нацистов с "Азовстали"

Как Украина отомстит за позорную сдачу нацистов с "Азовстали"
Фото: www.pixabay.com
продолжениеАмериканский инструктор солдат ВСУ сделал постыдное признание
Внимание Киева может переместиться на Одессу

Массовая сдача в плен засевших на территории мариупольского завода "Азовсталь" боевиков, как и следовало ожидать, получила широкий резонанс. Очевидным образом отказ нацистов идти до конца нанес серьезный удар по репутации киевского режима, который делал все для того, чтобы удержать своеобразную крепость. По мнению аналитиков издания "Свободная пресса", в ближайшее время украинская власть может попытаться взять реванш за позорную сдачу своих боевиков.

Так, эксперты обратили внимание на заявление спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука. Политический деятель отказался давать подробный комментарий, однако намекнул, что вокруг острова Змеиный может произойти "несколько изюминок".

Несложно предположить, что речь идет о планах украинских властей предпринять новый штурм острова, имеющего важное стратегическое значение. Американские кураторы киевского режима намерены добиться от украинских силовиков осуществления очередной попытки деблокады Одессы военным путем. В этом вопросе ключевую роль играет обсуждаемый остров.

По мнению аналитиков, украинские власти сделают все возможное для того, чтобы взять штурмом эту территорию. В частности, такая победа необходима для того, чтобы затмить в информационном пространстве позорную сдачу радикалов с "Азовстали".

Впрочем, прошлые попытки украинских силовиков овладеть островом были успешно отбиты нашими бойцами.

Кстати, недавно стало известно, что в рядах украинских боевиков обнаружили засланных Вашингтоном террористов.

Источник: Свободная пресса ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей