Американский инструктор солдат ВСУ сделал постыдное признание

Американский инструктор солдат ВСУ сделал постыдное признание
Фото: www.pixabay.com
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Компетентность помощника из США вызывает недоумение

В настоящий момент уже никто не скрывает, что западные кураторы принимают самое активное участие в натаскивании силовиков Вооруженных сил Украины. Сегодня, 17 мая, всплыли любопытные подробности, касающиеся зарубежных инструкторов. Так, американский учитель украинцев неожиданно признался, что сам не умел пользоваться противотанковым комплексом "Джавелин".

Таким постыдным откровением с общественностью поделился бывший американский спецназовец Марк Хэйворд. Эксперту из Соединенных Штатов Америки "выпала честь" обучать украинских боевиков пользоваться зарубежным оружием. Однако, как выяснилось, у самого американца были большие проблемы с этим вопросом.

"У меня вообще не было опыта обращение с "Джавелинами", – рассказывает спецназовец.

Американец отметил, что предупредил вышестоящих начальников о своей профнепригодности. Однако те ответили, что лучших специалистов у них все равно нет, поэтому как-то с принципами работы противотанковых ракет придется разобраться.

В итоге вояка изучил инструкции по эксплуатации ракетных комплексов. Таким образом, украинских боевиков обучал обычный самоучка.

К слову, недавно стало известно, какое "наследство" американцы намерены оставить России на Украине.

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
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