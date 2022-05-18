Украина вывозит пшеницу в Европу под давлением Евросоюза

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В стране при этом наблюдается продовольственный дефицит

Украинские власти под давлением Европейского союза отдали распоряжение о вывозе резервов пшеницы из хранилищ, расположенных в одесском порту, альтернативными путями. В стране при этом сохраняется угроза дефицита зерна, сообщил российским журналистам один из экс-сотрудников морской гавани Одессы.

Так, разработан маршрут через Рени и Измаил, далее пшеница уходит по Дунаю, передает телеканал "360".

До 24 февраля в порту находилось свыше 200 тыс. тонн пшеницы. Перевалка осуществляется на трех терминалах. С апреля начали вывозить контейнеры с товарами. Киев в начале весны дал указание об изъятии всех продовольственных грузов в порту, указывает источник.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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