Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
860 новости
Украинские власти под давлением Европейского союза отдали распоряжение о вывозе резервов пшеницы из хранилищ, расположенных в одесском порту, альтернативными путями. В стране при этом сохраняется угроза дефицита зерна, сообщил российским журналистам один из экс-сотрудников морской гавани Одессы.
Так, разработан маршрут через Рени и Измаил, далее пшеница уходит по Дунаю, передает телеканал "360".
До 24 февраля в порту находилось свыше 200 тыс. тонн пшеницы. Перевалка осуществляется на трех терминалах. С апреля начали вывозить контейнеры с товарами. Киев в начале весны дал указание об изъятии всех продовольственных грузов в порту, указывает источник.
О планах Пекина разузнали американские журналисты