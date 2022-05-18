Захарова обвинила Зеленского во вранье после слов о "спасении войск" на Азовстали

Захарова обвинила Зеленского во вранье после слов о "спасении войск" на Азовстали
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/www.globallookpress.com
продолжениеПолитолог рассказал о страшном приказе "Азову"* от США на случай капитуляции
Дипломат сравнила заявления Киева с текстом для корпоратива на "Квартале 95"

Украинская администрация выдает осуществившийся вывод боевиков батальона "Азов"* с территории комбината "Азовстали", который предложила российская сторона, за собственный успех в "спасении войск". Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Госслужащая указала, что знакома с заявлениями Киева на этот счет и полагает, что авторство принадлежит творцам из "Квартала 95". Захарова сравнила объявление украинских властей по "спасению войск" с сериалом или текстом "для очередного корпоратива".

Как уточнила дипломат, российская сторона предлагала длительное время сдачу в плен формированиям, которые были заблокированы на "Азовстали". Теперь же Киев называет это операцией, которую провел для сохранения жизней личного состава – тем самым Банковая расписыватся с "своей лжи и пропаганде". 

"Выдавать выход людей, который предлагала Россия на протяжении недель", за собственную операцию гуманитарного характера – показывать миру, как научились врать под руководством специалистов США и НАТО", – считает Захарова.

По словам дипломата, заявление Киева работает в первую очередь против украинских властей, передает "Общественная служба новостей".

*В отношении представителей указанного формирования в РФ возбуждены уголовные дела. 

Источник: Радио "Спутник" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей