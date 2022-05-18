Дипломат сравнила заявления Киева с текстом для корпоратива на "Квартале 95"

Украинская администрация выдает осуществившийся вывод боевиков батальона "Азов"* с территории комбината "Азовстали", который предложила российская сторона, за собственный успех в "спасении войск". Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Госслужащая указала, что знакома с заявлениями Киева на этот счет и полагает, что авторство принадлежит творцам из "Квартала 95". Захарова сравнила объявление украинских властей по "спасению войск" с сериалом или текстом "для очередного корпоратива".

Как уточнила дипломат, российская сторона предлагала длительное время сдачу в плен формированиям, которые были заблокированы на "Азовстали". Теперь же Киев называет это операцией, которую провел для сохранения жизней личного состава – тем самым Банковая расписыватся с "своей лжи и пропаганде".

"Выдавать выход людей, который предлагала Россия на протяжении недель", за собственную операцию гуманитарного характера – показывать миру, как научились врать под руководством специалистов США и НАТО", – считает Захарова.

По словам дипломата, заявление Киева работает в первую очередь против украинских властей, передает "Общественная служба новостей".

*В отношении представителей указанного формирования в РФ возбуждены уголовные дела.

