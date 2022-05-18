Утечка важной информации для Штатов недопустима, пояснил эксперт

Неонацисты могли запросто "избавиться" от отправленных им для обучения специалистов из Североатлантического альянса, пленение которых россиянами Киев считает недопустимым. Такое предположение выдвинул политолог Владимир Карасев, высказавшийся о сдаче боевиков нацбатов в плен.

Спустя длительное время после сопротивления боевики "Азова"* начали покидать катакомбы мариупольского комбината. По информации Минобороны России, несколько сотен человек решили сдаться. У многих из них нет возможности самостоятельно передвигаться. По информации RT, число сдавшихся достигло 959.

Судьба иностранных наемников на "Азовстали" непонятна. Как считает Карасев, нельзя исключать, что в случае капитуляции командующий состав "Азова" наверняка имел от Соединенных Штатов распоряжениt о ликвидации всех иностранных офицеров.

"Они являются очень ценными кадрами для наших спецслужб – обладают важной и секретной информацией", – пояснил политолог в интервью "ПолитЭксперту".

Как пишет "Пятый канал", из 959 сдавшихся боевиков помощь потребовалась 51 военнопленному, ранены восемьдесят человек. Их доставили в больницу Новоазовска в ДНР.

*В отношении формирования в РФ открыты уголовные дела