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Неонацисты могли запросто "избавиться" от отправленных им для обучения специалистов из Североатлантического альянса, пленение которых россиянами Киев считает недопустимым. Такое предположение выдвинул политолог Владимир Карасев, высказавшийся о сдаче боевиков нацбатов в плен.
Спустя длительное время после сопротивления боевики "Азова"* начали покидать катакомбы мариупольского комбината. По информации Минобороны России, несколько сотен человек решили сдаться. У многих из них нет возможности самостоятельно передвигаться. По информации RT, число сдавшихся достигло 959.
Судьба иностранных наемников на "Азовстали" непонятна. Как считает Карасев, нельзя исключать, что в случае капитуляции командующий состав "Азова" наверняка имел от Соединенных Штатов распоряжениt о ликвидации всех иностранных офицеров.
"Они являются очень ценными кадрами для наших спецслужб – обладают важной и секретной информацией", – пояснил политолог в интервью "ПолитЭксперту".
Как пишет "Пятый канал", из 959 сдавшихся боевиков помощь потребовалась 51 военнопленному, ранены восемьдесят человек. Их доставили в больницу Новоазовска в ДНР.
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