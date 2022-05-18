Как на Украине взращивали нацизм: история известного рок-музыканта

Как на Украине взращивали нацизм: история известного рок-музыканта
Фото: www.pixabay.com
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Творческие люди давно поняли, что в стране что-то не так

Сегодня украинское государство является горячей точкой на мировой карте. Местные радикалы делают все для того, чтобы расшатать стабильность и устроить хаос. При этом существующие киевские власти предпочитают не замечает, что страну поразила зараза нацизма. В то же время, некоторые культурные деятели давно подмечали тревожные тенденции.

Так, известный рок-музыкант Дмитрий Мулыгин сообщил, что, путешествуя по Украине с гастролями, обращал внимание на настроения, которые постепенно охватывали местных жителей. Сейчас артист живет на землях Донецкой народной республики, а раньше много времени проводил на территории украинского государства.

Мулыгин давал концерты в Незалежной в период с 2009-го по 2014 годы. Артист отметил, что многие неравнодушные культурные деятели пытались рассказать обществу, что на Украине происходит страшный процесс, и "мы теряем людей, страну".

"На Украине долгое время растили нацизм. Холили его и лелеяли, хорошенько подкармливали. Эти технологии всем известны", – подчеркнул музыкант.

Теперь нашему государству приходится бороться с последствиями разгула нацизма на территории Украины.

Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник
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