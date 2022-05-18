Европейские "братья" не задумываются о судьбе жителей Незалежной

Нынешние киевские власти загнали украинское государство в глубокий кризис. Сейчас местных вояк заставляют отчаянно бороться за действующий в стране режим. Кроме того, государство задыхается в кредитной каббале ради получения западных вооружений. Впрочем, такое плачевное состояние славянской страны абсолютно не волнует ее европейских соседей. С заявлением на этот счет выступила официальная представительница МИД Мария Захарова.



Сотрудница главного внешнеполитического ведомства нашей страны описала происходящее на территории украинского государства. Из-за тяжелой ситуации страна рискует столкнуться с дефицитом продовольствия и товаров первой необходимости. Однако на этом тревожном фоне западные государства продолжают активно вывозить с Украины продовольствие, в том числе, зерно.

"Лишают украинский народ последнего, что у него есть", – подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что Москва внимательно наблюдает за происходящим. Уже зафиксированы попытки коллективного Запада вывезти с Незалежной "все, что представляет какую-то ценность".

К слову, недавно недовольный политикой Германии глава украинского МИД Дмитрий Кулеба устроил истерику руководительнице Минобороны ФРГ.