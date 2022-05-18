"Лишают последнего": как Запад обошелся с простыми украинцами

"Лишают последнего": как Запад обошелся с простыми украинцами
Фото: www.pixabay.com
продолжениеЗапорожская АЭС станет российской: Украине придется платить за энергию
Европейские "братья" не задумываются о судьбе жителей Незалежной

Нынешние киевские власти загнали украинское государство в глубокий кризис. Сейчас местных вояк заставляют отчаянно бороться за действующий в стране режим. Кроме того, государство задыхается в кредитной каббале ради получения западных вооружений. Впрочем, такое плачевное состояние славянской страны абсолютно не волнует ее европейских соседей. С заявлением на этот счет выступила официальная представительница МИД Мария Захарова.

Сотрудница главного внешнеполитического ведомства нашей страны описала происходящее на территории украинского государства. Из-за тяжелой ситуации страна рискует столкнуться с дефицитом продовольствия и товаров первой необходимости. Однако на этом тревожном фоне западные государства продолжают активно вывозить с Украины продовольствие, в том числе, зерно.

"Лишают украинский народ последнего, что у него есть", – подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что Москва внимательно наблюдает за происходящим. Уже зафиксированы попытки коллективного Запада вывезти с Незалежной "все, что представляет какую-то ценность".

К слову, недавно недовольный политикой Германии глава украинского МИД Дмитрий Кулеба устроил истерику руководительнице Минобороны ФРГ.

Источник: RT ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей