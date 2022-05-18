Хитроумного военного быстро вывели на чистую воду

Известно, что в ряде западных государств лживые сведения и ни на чем не основанные пропагандистские материалы стали базой информационной войны. Серьезно продвинулся в этом плане отставной генерал Соединенных Штатов Америки. Вояка дошел до того, что попытался выдать за успехи украинцев кадры из популярной видеоигры.



Американский генерал в отставке Барри Маккафри выложил на своей странице в социальных сетях кадры из видеоигры Arma 3. В подписи хитроумный вояка объявил, что на снимке якобы запечатлено уничтожение российского самолета украинскими системами противовоздушной обороны.

"Российский самолет поражен британской ракетой. Русские теряют большое количество истребителей. Оружие Великобритании стало настоящей угрозой", – пафосно объявил почитаемый в военных кругах американец.

Однако Маккафри не учел, что его подписчики хорошо разбираются в видеоиграх. Один из внимательных комментаторов указал на популярную игру, после чего отставному генералу пришлось быстренько подтереть запись, но интернет помнит все. На скандальную оплошность представителя военной элиты Соединенных Штатов Америки обратили внимание журналисты Fox News.

К слову, недавно Мария Захарова рассказала, как жестоко западные страны обходятся с простыми украинцами.