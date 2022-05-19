У Вашинтона хватает собственных проблем, напомнил политик

Сенатор Рэнд Пол, представляющий республиканскую партию, заявил, что постоянное оказание помощи украинской стороне изрядно опустошит американский бюджет. Соответствующее мнение политик выразил для Federalist.

Напомним, Пол ранее блокировал в Сенате законопроект, направленный на выделение Украине помощи суммой в 38,9 млрд долларов. Сенатор предложил внести поправку, которая бы ужесточала контроль над расходованием выделенных средств, указав, что для США такая ситуация чревата банкротством.

На фоне государственного долга, составляющего 120 процентов ВВП, рекордной инфляции и сбоев в логистике, пишет Пол, Штатам нужно, прежде всего, обеспечить надежность для собственной экономики, и лишь затем оказывать помощь другим, считает политик.

Политик указал, что цены на бензин в Америке подорожали вдвое с прошлого года, продукты выросли в цене на 9%, подержанные автомобили – практически на треть. Главная угроза нацбезопасности США – государственный долг, передает РИА ФАН.

Таким образом, считает сенатор, ежегодные расходы в десятки миллиардов долларов на помощь Украине сулят Штатам не только финансовый крах, на и масштабный межгосударственный конфликт, пишет телеканал "360".