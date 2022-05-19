Мигранты сполна отплатили за великодушие местных

В одном из немецких городов произошла неприятная история – беженцы из Украины сожгли жилой дом, который им предоставили местные жители. Озлобленность приезжих обернулась против самих поджигателей.

Как отмечают "Народные новости", ссылаясь на Bild, мигрантам из Незалежной не понравился российский флаг, который находился в здании. Однако ситуация привела к поджогу целого дома, на который и перекинулось пламя.

Схожий случай, отмечает источник, произошел и в Латвии. Беженцы разрисовали одному из местных жителей автомобиль, потому что приняли фирменную раскраску одного из популярных немецких автопромов за флаг Луганской Народной республики.