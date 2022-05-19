Стратегический результат никогда не поменяется из-за картинок киевских политтехнологов

Украинские вооруженные силы терпят "ужасное поражение" на востоке – никакая пропаганда действующей администрации не изменит этого положения, считает военный аналитик из США Скотт Риттер.

Эксперт прокомментировал недавний ролик боевиков из Украины, которые со стороны Харьковской области якобы несут приграничный столб на российской границе. ВСУ заявляли, что видео снято 15 мая.

"Не имеет значения, 15 мая или 15 апреля. Даже присутствие ВСУ на российской границе у Харькова абсолютно не имеет никакого значения – стратегическому результату это никак не мешает", – высказался специалист.

Аналитик также указал, что обвинения в адрес Российской Федерации о применении фосфорных боевых припасов несущественны – на роликах применяются магниевые снаряды.

Также Риттер заявил о несущественности обвинений в адрес России в применении фосфорных боеприпасов против боевиков на "Азовстали". По его словам, на видео очевидно применение магниевых снарядов, а не фосфорных.

Как пишет "Пятый канал", за минувшие сутки в Мариуполе из "Азовстали" вышли свыше 770 боевиков. С 16 мая сдались 1730 человек, включая 80 раненых.