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Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольфа "обиженной ливерной колбасой", чтобы подтолкнуть федеральное правительство к смене политики в отношении официального Киева.
Дипломат пояснил, что в тот момент посчитал странным стремление Шольца искать предлоги для отказа от принятия "нужного решения" – под таковым Мельник подразумевает поставки тяжелого вооружения на Украину.
Основная цель резкого выпада в адрес канцлера, указал Мельник – смена курса Берлином.
"Иногда другого выхода нет, кроме как риторически обидеть, и даже спровоцировать", – заявил Мельник.
Ранее Шольц отказался от визита в Киев после отказа местных властей принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Тогда же Мельник заявил, что тот строит из себя "ливерную колбасу", занимая серьезную государственную должность, и устраивает тем временем "детский сад".
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