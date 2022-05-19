Оскандалившийся украинский посол попытался оправдаться за оскорбление Шольца

Оскандалившийся украинский посол попытался оправдаться за оскорбление Шольца
Андрей Мельник. Фото: Michael Kappeler/www.globallookpress.com
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Дипломат заявил, что ему не оставили выбора

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольфа "обиженной ливерной колбасой", чтобы подтолкнуть федеральное правительство к смене политики в отношении официального Киева.

Дипломат пояснил, что в тот момент посчитал странным стремление Шольца искать предлоги для отказа от принятия "нужного решения" – под таковым Мельник подразумевает поставки тяжелого вооружения на Украину.

Основная цель резкого выпада в адрес канцлера, указал Мельник – смена курса Берлином.

"Иногда другого выхода нет, кроме как риторически обидеть, и даже спровоцировать", – заявил Мельник.

Ранее Шольц отказался от визита в Киев после отказа местных властей принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Тогда же Мельник заявил, что тот строит из себя "ливерную колбасу", занимая серьезную государственную должность, и устраивает тем временем "детский сад".

Источник: Berliber Morgenpost ✓ Надежный источник
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