Все зависит от местного населения

Присоединение Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации зависит лишь от воли местного населения. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, указавший на необходимость восстановления обеспечения указанных регионов водой и светом.

Без волеизъявления местного населения, заявил пресс-секретарь президента России, "ничего делаться не может". В настоящее время множество районов указанных украинских регионов лишено света и водоснабжения. Первоочередная задача – гарантировать для населения Херсонской и Запорожской областей социальную обеспеченность и жизнедеятельность.

В Кремле также добавили, что противоречия в заявлениях президента России и иных официальных лиц страны по поводу Херсонской области или Запорожья отсутствуют.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала аналогичное заявление, указав, что судьбу регионов определят только его жители – Российской Федерации остается лишь принять волеизъявление местного населения. Хотя ранее администрация Херсонщины озвучивала предположение по поводу будущего региона, заявляя о возможном объединении с РФ.