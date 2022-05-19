Кремль раскрыл планы России на Херсонскую область и Запорожье

Кремль раскрыл планы России на Херсонскую область и Запорожье
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
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Все зависит от местного населения

Присоединение Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации зависит лишь от воли местного населения. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, указавший на необходимость восстановления обеспечения указанных регионов водой и светом.

Без волеизъявления местного населения, заявил пресс-секретарь президента России, "ничего делаться не может". В настоящее время множество районов указанных украинских регионов лишено света и водоснабжения. Первоочередная задача – гарантировать для населения Херсонской и Запорожской областей социальную обеспеченность и жизнедеятельность.

В Кремле также добавили, что противоречия в заявлениях президента России и иных официальных лиц страны по поводу Херсонской области или Запорожья отсутствуют.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала аналогичное заявление, указав, что судьбу регионов определят только его жители – Российской Федерации остается лишь принять волеизъявление местного населения. Хотя ранее администрация Херсонщины озвучивала предположение по поводу будущего региона, заявляя о возможном объединении с РФ.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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