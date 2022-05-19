Подполковник уверен, что завершение "массового исхода" не заставит себя ждать

Внимание мировой общественности до сих пор приковано к крупнейшему мариупольскому заводу "Азовсталь". Засевшие на его территории нацисты постепенно сдаются в плен, однако некоторые боевики все еще остаются в катакомбах. Когда процесс капитуляции будет окончательно завершен, рассказал член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.



Опытный спецслужбист считает, что нацисты стали постепенно вылезать из своего подземного укрытия по распоряжению киевских властей. При этом Попов уверен, что если бы киевские верховодцы настаивали на удержании этой позиции, боевикам все равно пришлось бы нарушить приказ и покинуть катакомбы. Очевидно, что нахождение на полностью заблокированном предприятии грозит неминуемой смертью.

По прогнозам опытного военного, вывод украинских силовиков с территории предприятия может завершиться до конца весны, уже в мае.

Попов отметил, что российские войска полностью блокировали предприятие, не оставив боевикам шанса сохраниться на этой позиции. Кроме того, огромное количество раненых и антисанитария в подземелье вынуждает людей выходить на поверхность.

Специалист подчеркнул, что сдача в плен растянута во времени для того, чтобы избежать информационного повода о массовой капитуляции.

Любопытно, что пока боевики стараются отстоять свои нацистские взгляды и проводят недели в катакомбах, их соотечественники совершают собственные подвиги за границей. Недавно в Германии группа украинских беженцев помпезно сожгла российский флаг, что обернулось пожаром в любезно предоставленном им немцами доме, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".