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Недавнее выступление главы Незалежной Владимира Зеленского на Каннском кинофестивале получило широкий резонанс. Простые французы обратили внимание на манеру поведения украинского президента и нашли в ней сходство с лидером фашистской Германии Адольфом Гитлером.
Зеленский с помощью видеосвязи призвал артистов и гостей церемонии открытия Каннского кинофестиваля "не молчать перед Россией". Французские интернет-пользователи оценили выступление главы Незалежной и отметили тревожные симптомы.
Так, читатели газеты Le Figaro напомнили, что "по первой профессии" Зеленский является артистом, и теперь он активно использует свои творческие навыки для того, чтобы манипулировать мнением представителей международного сообщества.
"Зеленский отлично умеет манипулировать людьми через экран. Опасный, очень опасный тип", – написал один из комментаторов.
Другие также припомнили дар убеждения, которым обладал кровавый диктатор Гитлер.
"Гитлер тоже был в чем-то коллегой Зеленского", – отметил интернет-пользователь, вспомнив, что Адольф не был лишен актерского таланта.
В целом появление такого персонажа на международной арене всерьез испугало французов, которые не хотят повторения страшной трагедии прошлого века.
К слову, недавно известный рок-музыкант рассказал, как на Украине взращивали нацизм.
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