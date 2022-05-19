Блинкен выступил с громким заявлением

Ни для кого не секрет, что вашингтонская администрация играет ведущую роль в развязывании конфликта на украинской территории. Действия киевского режима, которым виртуозно управляют американцы, вынудили нашу страну начать специальную военную операцию по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Таким образом американцы втянули Незалежную в конфликт. Теперь же вашингтонская администрация и вовсе пророчит стране ликвидацию.



С громким заявлением по этому поводу выступил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Высокопоставленный американец подчеркнул, что единственным способом спастись для Незалежной является продолжение боевых действий. В противном случае украинское государство исчезнет с политической карты мира.

"Если Украина прекратит воевать, Украины больше не будет", – объявил представитель Белого дома.

Таким образом Блинкен обосновывает кровожадную политику вашингтонской администрации, которая всячески настаивает на том, чтобы вооруженный конфликт продолжался. Американцы абсолютно не жалеют украинских вояк и готовы поощрять боевые действия до последнего украинца.

К слову, недавно глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил способ, благодаря которому Россия может в два счета разобраться с недружественными странами.