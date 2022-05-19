"Снесем полберега континента": Россия нашла способ разобраться с недружественными странами

"Снесем полберега континента": Россия нашла способ разобраться с недружественными странами
Фото: space port Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
Современная ракета обладает устрашающей мощью

Успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", прозванной на Западе "Сатана – 2", заставили вздрогнуть многие антироссийски настроенные государства. Судя по всему, нервной системе западных русофобов предстоит серьезная встряска. Так, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уточнил, что мощности нашей ракеты хватит на колоссальные разрушения.

По словам государственного деятеля, всего одной ракеты достаточно для того, чтобы сравнять с землей, как минимум, 50% береговой линии континента, который покажется нашей стране излишне враждебным.

"Может снести половину берега того континента, который нам не понравится", – объявил начальник "Роскосмоса".

Стоит отметить, что мощь современной российской ракеты ни у кого не вызывает сомнения. В Соединенных Штатах Америки давно бьются в истерике из-за российского "Сармата". Как объяснил известный профильный специалист Константин Сивков, дело в том, что новейшая отечественная ракета фактически неуловима, противник даже не заметит ее запуска до последнего мгновения.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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