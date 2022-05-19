В Польше осквернили культ Зеленского

В Польше осквернили культ Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Далеко не все преклоняются перед закрывающим глаза на преступления нацистов президентом

В последнее время западная пропаганда пытается создать вокруг украинского лидера Владимира Зеленского образ главного борца со злом. Разумеется, роль "империи тьмы" в оголтелой пропаганде отведена России. Однако далеко не все готовы верить рассказам о "коварстве" нашей страны и благочестии Зеленского. Так, в Польше неизвестные активисты обозначили свою позицию по отношению к главе Незалежной.

После начала специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса некоторые западные страны начали навязывать населению культ Зеленского и Украины. Города погрязли в билбордах с изображением руководителя киевского режима и атрибутики Незалежной. Судя по всему, некоторым людям такое положение дел очень не нравится.

Так, сегодня, 19 мая, стало известно, что в польском Кракове неизвестные облили красной краской граффити с изображением украинского президента. Теперь на лучезарном лике Зеленского красуются кроваво-красные кляксы. Кто разукрасил лидера незалежных, пока неизвестно.

К слову, недавно французы заявили о сходстве Зеленского с лидером фашистской Германии Адольфом Гитлером.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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