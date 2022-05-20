Западу придется подчиниться новой реальности на Украине - сенатор

Западу придется подчиниться новой реальности на Украине - сенатор
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/www.globallookpress.com
продолжениеНа "Азовстали" может находиться известный нацист из США - экс-подполковник СБУ
Иных альтернатив у него нет, указал политик

Западные государства вынуждены принять новые реалии на Украине. Теперь страны "золотой середины" призывают к урегулированию ситуации в стране за счет предоставления Незалежной внеблокового статуса с созданием автономии в Донбассе. Однако горькая ирония заключается в том, что Москва предлагала не один год такой путь, который отвергали Штаты с союзниками, указал сенатор Алексей Пушков.

Как отметил политик, теперь западные государства предлагают отмотать время на полгода назад. Однако "поезд истории уже ушел" – ситуация изменилась, пишет RT. По словам сенатора, положение дел со стороны Запада определяется антироссийскими санкциями, курсом Швеции и Финляндии на вступление в ряды Североатлантического альянса и изменением государственного устройства Незалежной, отмечает "Общественная служба новостей".

Пушков указал, что Запад должен исходить из реалий сегодняшнего дня – не прошлого. Ведь в итоге оказывается так, что живет западный истеблишмент в другом мире – который опережает их действия и мысли, указывает URA.ru.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей