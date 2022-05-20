Иных альтернатив у него нет, указал политик

Западные государства вынуждены принять новые реалии на Украине. Теперь страны "золотой середины" призывают к урегулированию ситуации в стране за счет предоставления Незалежной внеблокового статуса с созданием автономии в Донбассе. Однако горькая ирония заключается в том, что Москва предлагала не один год такой путь, который отвергали Штаты с союзниками, указал сенатор Алексей Пушков.

Как отметил политик, теперь западные государства предлагают отмотать время на полгода назад. Однако "поезд истории уже ушел" – ситуация изменилась, пишет RT. По словам сенатора, положение дел со стороны Запада определяется антироссийскими санкциями, курсом Швеции и Финляндии на вступление в ряды Североатлантического альянса и изменением государственного устройства Незалежной, отмечает "Общественная служба новостей".

Пушков указал, что Запад должен исходить из реалий сегодняшнего дня – не прошлого. Ведь в итоге оказывается так, что живет западный истеблишмент в другом мире – который опережает их действия и мысли, указывает URA.ru.