Боевик располагает важными сведениями, считает эксперт

Среди блокированных на комбинате "Азовсталь" неонацистов мог находиться американский боевик Кент Маклеллан, который налаживал связи "Азова"* (запрещено в РФ) с "коллегами" по идеологии из других стран, полагает бывший подполковник Служб безопасности Украины Василий Прозоров.

Как отмечает источник, в период с 2014 по 2015 год Прозоров несколько раз находился был в командировках на территории Донбасса, некоторое время занимал должность замкомандира сектора "М".

Маклеллан, по словам эксперта, ведет активно социальные сети. И весьма похоже, "что на заводе сидит". Боевик сам объявлял, что находится с командиром "Азова" Денисом Прокопенко, уточняет РИА ФАН.

Экс-подполковник СБУ сообщил, что Маклеллан родился во Флориде в 1990 году в семье неофашиста Кена Маклеллана, который является лидером рок-коллектива Brutal Attack. Впервые арестован в возрасте 18 лет за расистские надписи на церкви и в ресторане одного из городов США, спустя два года отбывал срок за вандализм и избиение мигрантов, сообщает телеканал "360".

В 2012 году Маклеллана с пособниками задержало ФБР за подготовку теракта против нацменьшинств. Как полагает Прозоров, тогда его и могли завербовать спецслужбы, которые затем и отправили того на Украину. В 2014 году боевик вступил в "Правый сектор*"* (запрещено в РФ), где вербовал американских наемников.

Речь идет о важном свидетеле, который бы указал на связь украинских и западных неонацистов, указывает Прозоров. Однако имеется риск, что его могут ликвидировать свои же сослуживцы.