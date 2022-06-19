РФ в совершенстве овладела военным искусством

Пока что преждевременно давать оценку эффективности сил, которые Российская Федерация применяет в ходе специальной операции, однако у нее имеется ключевое преимущество, позволяющее одерживать победу над любым противником, указал военный эксперт Сергей Хатылев.

В ходе специальной операции РФ применяет новейшую военную технику. К примеру, Су-57 начали выполнять боевые задачи с обменом данными о РЭБ, выявляя цели и координируя их с остальными соединениями. Позднее можно будет дать полную оценку эффективности новейшего вооружения.

Однако уже сейчас научно-военные круги пытаются дать анализ боевому применению вооружения, разрабатывая рекомендации для оборонно-промышленного комплекса. К примеру, полным ходом идут испытания Су-57 в связке с БПЛА "Охотник", которые дополняют друг друга во время работы в воздухе.

Пока что Турция усердно "одаривает" ВСУ своими "Байрактарами". Запад тоже обещает Киеву свои БПЛА. Хотя преимущество на поле боя достигается небольшими шагами.

Российская сторона располагает определенным количеством новейших БПЛА и более ранними модернизированными аналогами. Когда количество превратится в качество, перевес в силах станет очевиден. Передовые системы управления – современное военное искусство, позволяющие России одерживать над противником победу меньшими средствами.

Ранее Хатылев поведал об "особом сюрпризе" для НАТО.