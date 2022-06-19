Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Пока что преждевременно давать оценку эффективности сил, которые Российская Федерация применяет в ходе специальной операции, однако у нее имеется ключевое преимущество, позволяющее одерживать победу над любым противником, указал военный эксперт Сергей Хатылев.
В ходе специальной операции РФ применяет новейшую военную технику. К примеру, Су-57 начали выполнять боевые задачи с обменом данными о РЭБ, выявляя цели и координируя их с остальными соединениями. Позднее можно будет дать полную оценку эффективности новейшего вооружения.
Однако уже сейчас научно-военные круги пытаются дать анализ боевому применению вооружения, разрабатывая рекомендации для оборонно-промышленного комплекса. К примеру, полным ходом идут испытания Су-57 в связке с БПЛА "Охотник", которые дополняют друг друга во время работы в воздухе.
Пока что Турция усердно "одаривает" ВСУ своими "Байрактарами". Запад тоже обещает Киеву свои БПЛА. Хотя преимущество на поле боя достигается небольшими шагами.
Российская сторона располагает определенным количеством новейших БПЛА и более ранними модернизированными аналогами. Когда количество превратится в качество, перевес в силах станет очевиден. Передовые системы управления – современное военное искусство, позволяющие России одерживать над противником победу меньшими средствами.
Ранее Хатылев поведал об "особом сюрпризе" для НАТО.
В Кремле утверждают, что подготовки к церемонии не было
Украинские власти озвучили примерные сроки