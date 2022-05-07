Неблагодарный беженец с Украины обжег лицо русской начальнице в Испании - видео

Неблагодарный беженец с Украины обжег лицо русской начальнице в Испании - видео
Фото: www.pixabay.com
Сердобольная женщина взяла мигранта поваром, однако поплатилась за свою добросердечность

Резонансный инцидент произошел в Испании. Как известно, сейчас многие западные страны накрыла волна русофобии. Главными распространителями антироссийских идей являются некоторые украинцы. При этом нередко незалежные с готовностью переходят к физической расправе над людьми, если узнают, что они русские. Жертвой украинского агрессора стала россиянка, давно проживающая в Испании.

Девушка рассказала поразительную историю. Оказалось, некоторое время назад она по доброте душевной взяла на работу беженца с Украины. Мужчину назначили на должность повара в кафе, которое принадлежит уроженке Брянска.

Однако радушие россиянки не растрогало пропитанного ненавистью ко всему русскому выходца с Незалежной. Вместо того, чтобы радоваться возможности заработать деньги, злодей устроил нападение на предпринимательницу. Он вооружился перцовым баллончиком и атаковал владелицу кафе. Также досталось мужу россиянки.

В итоге девушке с ожогами лица пришлось обратиться за помощью к медицинским специалистам. Владелица кафе подчеркнула, что украинский беженец осуществил вероломное нападение исключительно из-за того, что она является русской.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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