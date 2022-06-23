Великобритания нанесла новый удар по России

Великобритания нанесла новый удар по России
Фото: www.unsplash.com
Потоки санкций не иссякают

Сегодня, 23 июня, стало известно о решении лондонской администрации ввести очередные санкционные ограничения против Российской Федерации. Поводом для давления на нашу страну все также остается ситуация вокруг украинского государства.

Сообщается, что среди рестрикций: запрет на экспорт в Российскую Федерацию авиационного топлива, химикатов и бумажных фунтов. Британские власти объявили, что отныне запрещают поставлять в нашу страну валюту, важные для нефтяной отрасли товары и технику. Также запрет распространяется на покупку приносящих доход российских товаров.

Таким образом, правительство Великобритании старается усложнить жизнь россиянам и ухудшить экономическое положение в нашей стране.

Впрочем, кто больше страдает от санкционной политики западных стран – большой вопрос. Так, многие эксперты сходятся во мнении, что укрепление рубля наглядно продемонстрировало надежность защиты нашей экономики от зарубежных рестрикций, передает телеканал "360".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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