Курс рубля
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Сегодня, 23 июня, стало известно о решении лондонской администрации ввести очередные санкционные ограничения против Российской Федерации. Поводом для давления на нашу страну все также остается ситуация вокруг украинского государства.
Сообщается, что среди рестрикций: запрет на экспорт в Российскую Федерацию авиационного топлива, химикатов и бумажных фунтов. Британские власти объявили, что отныне запрещают поставлять в нашу страну валюту, важные для нефтяной отрасли товары и технику. Также запрет распространяется на покупку приносящих доход российских товаров.
Таким образом, правительство Великобритании старается усложнить жизнь россиянам и ухудшить экономическое положение в нашей стране.
Впрочем, кто больше страдает от санкционной политики западных стран – большой вопрос. Так, многие эксперты сходятся во мнении, что укрепление рубля наглядно продемонстрировало надежность защиты нашей экономики от зарубежных рестрикций, передает телеканал "360".
Громкие заявления Варшавы не соответствуют действительности