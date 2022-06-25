На полученный эффект никто не рассчитывал

Страны Европейского союза под неусыпным надзором США уверено разместились на антироссийских позициях. Однако их планы уничтожить экономику нашей страны и за счет этого возвеличиться рухнули. Как подчеркнули в авторитетном американском издании, государства пребывают в шоке из-за того, к чему привели их бесконечные антироссийские рестрикции.



Газета The New York Times посвятила происходящему целую статью, которую трагично назвала "Альянс во главе с США сталкивается с разочарованием и болью из-за санкций против России". В материале аналитики перечислили, какую цену пришлось заплатить за оголтелую русофобию. Например, простые американцы теперь вынуждены выкладывать круглые суммы за энергию. В то же время, Российская Федерация лишь увеличивает свою прибыль за продажу энергетических ресурсов.

Эксперты объяснили, что такая плачевная для западных стран ситуация сложилась из-за неверной оценки устойчивости их экономик. Оказалось, что и Европа, и Америка весьма уязвимы к экономическому давлению.

Более того, такое неприятное положение дел привело к серьезному недовольству среди населения стран Европейского союза, бурление масс началось и в Соединенных Штатах Америки, что может сказаться на будущих выборных процессах в западных государствах.