Альянс оказался бессилен в своей злобе против Москвы

Известно, что Североатлантический альянс принимает самое активное участие в усугублении ситуации на территории украинского государства. Западные деятели стараются руками украинцев истощить нашу страну. Однако, как подчеркивают эксперты из Китая, коварные планы НАТО оказались нереализуемыми.



Аналитики авторитетного китайского издания Global Times отметили, что колоссальные инвестиции в поддержку киевского режима, которые сделали западные страны, оказались крайне неэффективными. В Поднебесной убеждены, что натовцы ничего не могут поделать и совершенно бессильны в своем стремлении помешать России успешно завершить спецоперацию по защите мирного населения двух республик Донбасса.

Также в статье указано, что уже самое ближайшее время американцам и европейцам придется дать заднюю и признать правомочность требований России по обеспечению ее безопасности в Восточной Европе. Военная "импотенция" НАТО по отношению к России продемонстрировала реальное положение дел на международной арене.

Китайские специалисты объясняют сложившуюся ситуацию тем, что в самом Североатлантическом альянсе есть огромные разногласия, которые еще больше ослабляют блок. В самое ближайшее время коалиции придется начать считаться с интересами Российской Федерации.