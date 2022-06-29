Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, выступая на мадридском саммите организации, что Российская Федерация добилась обратного эффекта, требуя от альянса не продвигаться на восток. В итоге Турция согласилась на членство Финляндии и Швеции, сообщил генсек.
Вступление обеих стран в состав альянса, считает Столтенберг, станет прямым сигналом Кремлю, что для любой страны двери НАТО всегда открыты, отмечает URA.ru.
"Президент Путин получит больше НАТО у границ России", – высказался Столтенберг в ходе выступления.
Вместе с тем Столтенберг выразил уверенность, что новоявленные члены НАТО коренным образом изменят ситуацию на территории балтийского региона, а именно станут "прикрытием" для прибалтийских стран и усилят блок на восточном направлении, пишет "Общественная служба новостей".
Напомним, Анкара согласилась на членство Финляндии и Швеции, подписав соответствующий меморандум. Документ учитывает возражения турецкой стороны в вопросе эмбарго на поставки вооружения и борьбы с терроризмом в северной Европе, включая запрет деятельности Рабочей партии Курдистана, уточняет телеканал "360". Администрация турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, в частности, указала, что Анкара достигла соглашения о полном сотрудничестве с Хельсинки и Стокгольмом во взаимодействии по борьбе с РПК.
Америка пошла путем фюрера и может проиграть
НАТО посоветовали поскорее принять необходимые меры