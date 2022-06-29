Антироссийский маховик продолжает раскручиваться

Сегодня, 29 июня, в испанской столице стартовал саммит Североатлантического альянса. Мероприятие будет идти два дня, однако лидеры военного блока уже выступили с жестким заявлением в адрес нашей державы. Так, главы стран-участниц западной коалиции объявили, что считают Российскую Федерацию самой главной угрозой безопасности альянса.



В то же время в коалиции объявили, что не хотят вступать в открытую конфронтацию с Москвой, а также не представляют для нее угрозы. Несмотря на то, что отношения между блоком и нашей страной находятся на дне, в НАТО хотят сохранить некие каналы связи с Россией для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Также там весьма недовольны тем, что Россия стала отстаивать собственные интересы и продолжит защищать мирных жителей Донбасса, ставших жертвами украинского произвола. В ответ на это альянс собирается существенно укрепить возможности по сдерживанию и обороне.

Также в НАТО больше не считают Россию своим партнером, однако готовы продолжить обсуждение дальнейшего развития событий. При этом главной гарантией безопасности Североатлантического альянса являются стратегические ядерные силы, которые в особенности сконцентрированы в руках Соединенных Штатов Америки.