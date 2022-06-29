Лидеры НАТО выступили с жестким заявлением в адрес России

Лидеры НАТО выступили с жестким заявлением в адрес России
Фото: www.unsplash.com
Антироссийский маховик продолжает раскручиваться

Сегодня, 29 июня, в испанской столице стартовал саммит Североатлантического альянса. Мероприятие будет идти два дня, однако лидеры военного блока уже выступили с жестким заявлением в адрес нашей державы. Так, главы стран-участниц западной коалиции объявили, что считают Российскую Федерацию самой главной угрозой безопасности альянса.

В то же время в коалиции объявили, что не хотят вступать в открытую конфронтацию с Москвой, а также не представляют для нее угрозы. Несмотря на то, что отношения между блоком и нашей страной находятся на дне, в НАТО хотят сохранить некие каналы связи с Россией для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Также там весьма недовольны тем, что Россия стала отстаивать собственные интересы и продолжит защищать мирных жителей Донбасса, ставших жертвами украинского произвола. В ответ на это альянс собирается существенно укрепить возможности по сдерживанию и обороне.

Также в НАТО больше не считают Россию своим партнером, однако готовы продолжить обсуждение дальнейшего развития событий. При этом главной гарантией безопасности Североатлантического альянса являются стратегические ядерные силы, которые в особенности сконцентрированы в руках Соединенных Штатов Америки.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Лаврова вывели на эмоции во время объяснения произошедшего в Кременчуге

Поведение пристуствующих в зале возмутило дипломата

Турция приняла окончательное решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Страны подписали совместное заявление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей