Пентагон взял на попечение уже 29 стран

Членство Финляндии и Швеции в НАТО не сулит Белому дому ничего хорошего, считает экс-подполковник ВС США Дэниел Дэвис. Хотя коллективный Запад на мадридском саммите заявил, что расширение делает альянс сильнее, национальные интересы Америки могут ощутимо пострадать.

По мнению обозревателя, альянс столкнется с очередным бременем и риском. У двух североевропейских стран весьма ограничен военный потенциал, который придется дополнять. В совокупности у финнов и шведов огневая мощь соответсвует усиленной бронетанковой дивизии США. И противостоять российской армии они точно не смогут.

Пентагону придется защищать эти страны в случае военного конфликта. А в таких условиях велики риски проблем с логистикой – прямых сухопутных путей нет, и переброску нужно осуществлять самолетами – это крайне сложно.

Штатам придется обеспечивать безопасность 29 членов НАТО. Теперь уже на северных границах с Россией, которая обладает ядерным оружием. Выгоду от такого расклада сложно подсчитать – вряд ли она имеется в принципе, считает Дэвис.

Схожее заявление сделал и чешский журналист Милан Водичка, представивший последствия конфликта РФ и Прибалтики, пишет RT.

А не так давно политолог рассказывал о преференциях, которые выбила себе Турция в ходе торгов с НАТО за вступление Финляндии и Швеции в ряды альянса.