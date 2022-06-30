Западу пора прощаться с любимым однополярным миром - Путин

Западу пора прощаться с любимым однополярным миром - Путин
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Прежний порядок ушел в прошлое

Новый мировой порядок установился на планете, с чем не может смириться коллективный Запад, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Международном юридическом форуме.

Как указал глава государсвта, ряд стран просто не желают принимать новую реальность, где уже отсутствует доминирование Запада, который ранее навязывал всем однополярную модель. Действовавшие некогда правила, под которые пытались облечь в форму сомнительного рода концепции, привели к формированию закрытых блоков и коалиций, которые принимали решения в угоду Соединенным Штатам.

Если нарушать безопасность остальных ради укрепления собственного положения, принцип неделимости этой же безопасности подвергается серьезному нарушению. Суверенность распространяется на всех, указал Путин.

Российский лидер добавил, что санкционные меры в отношении суверенных стран достигли беспрецедентных масштабов. Доминировать одному опасно и чревато рисками – которые могут превратиться в нечто более серьезное.

Ранее российский лидер озвучил конечные цели специальной операции РФ на Украине, передает "Свободная Пресса".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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