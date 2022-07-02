У кого-то явно проблемы с головой, намекнули в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал ответ на комментарии западного истеблишмента о том, что победу над Российской Федерации необходимо одержать на поле боя. По словам российского госслужащего, подобные заявления вызывают опасения и сомнения в наличии политического разума и воли у авторов таких громких слов.

Песков выразил надежду, что какие-то зачатки рациональности на Западе все еще преобладают, и переходить от слов к действиям после таких резких и неосторожных слов никому не придется.

Что касается России, то в стране полностью удалось сохранить рациональное зерно и логику в своих заявлениях и действиях – на этот счет в Кремле ни у кого нет сомнений, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что в ответ на решение администрации Литвы ограничить транзит в Калининградскую область ряду товаров из России Москва готовит меры, предпринятые незамедлительно в отношении Вильнюса.