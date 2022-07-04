Варшава кое-что сознательно забывает

Политолог, глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал недавние слова польского лидера Анджея Дуды, решившего "подарить" Балтийское море в полноправное и безвозмездное пользование Североатлантическому альянсу.

Дуда ранее заявил, что расширение организации на северо-восточном направлении приведет к тому, что море войдет в единоличное пользование для сил альянса – ведь граница с Российской Федерацией станет практически на полторы тысячи километров больше.

Политэксперт, комментируя громкие слова главы Польши, заявил, что тот демонстрирует далекое от адекватного уровня поведение – обстановка и так напряженная, и накалять градус крайне безответственно.

Кроме стран-членов альянса, указал Мартынов, в Балтийском регионе существует и РФ, имеющая выход к морю с Балтфлотом. Но Дуда, кажется, попытался от этого абстрагироваться.

"Видимо, сознательно", – считает спикер.



Мартынов уверен, что нейтральные государства пытаются втянуть в НАТО. Однако было бы наивно полагать, что Финляндия и Швеция намерены отказаться от выгодных двусторонних отношений с РФ. Последняя, к тому же, примет ответные меры, если альянс разместит новые инфраструктуры у ее границ.