Польша решила "подарить" Западу Балтийское море: в России выступили с ответом

Польша решила "подарить" Западу Балтийское море: в России выступили с ответом
Анджей Дуда. Фото: Bernd von Jutrczenka/www.globallookpress.com
Варшава кое-что сознательно забывает

Политолог, глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал недавние слова польского лидера Анджея Дуды, решившего "подарить" Балтийское море в полноправное и безвозмездное пользование Североатлантическому альянсу.

Дуда ранее заявил, что расширение организации на северо-восточном направлении приведет к тому, что море войдет в единоличное пользование для сил альянса – ведь граница с Российской Федерацией станет практически на полторы тысячи километров больше. 

Политэксперт, комментируя громкие слова главы Польши, заявил, что тот демонстрирует далекое от адекватного уровня поведение – обстановка и так напряженная, и накалять градус крайне безответственно.

Кроме стран-членов альянса, указал Мартынов, в Балтийском регионе существует и РФ, имеющая выход к морю с Балтфлотом. Но Дуда, кажется, попытался от этого абстрагироваться.

"Видимо, сознательно", – считает спикер.

Мартынов уверен, что нейтральные государства пытаются втянуть в НАТО. Однако было бы наивно полагать, что Финляндия и Швеция намерены отказаться от выгодных двусторонних отношений с РФ. Последняя, к тому же, примет ответные меры, если альянс разместит новые инфраструктуры у ее границ.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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