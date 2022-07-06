После Украины НАТО устроит ад в Прибалтике - белорусская разведка

После Украины НАТО устроит ад в Прибалтике - белорусская разведка
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Запад любит показывать России перфомансы на рубежах

Балтийский регион планомерно превращается Соединенными Штатами и Европой в очередной полигон, который, как надеется Белый дом, станет местом конфликта сил Североатлантического альянса против Российской Федерации и ее союзников. Соответствующее заявление сделал руководитель главного разведуправления, замглавы Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин.

Белорусский госслужащий уточнил, что НАТО готовится против России к затяжному военному конфликту. Свидетельство тому – отрабатывание маневров в Польше и иных странах на восточном направлении, нацеленных на крачайшее формирование войсковых группировок, которые будут принимать участие в конфликте, а также обеспечение соответствующих действий. 

Фактически, уверен Косыгин, НАТО готовится к военным действиям на восточном направлении. И Польша, и балтийские государства превратятся в "полигон", на территории которого развяжут военный конфликт против России.

Так, альянс продолжает проводить учебные операции по переброске войск, рассматривая в качестве противника как РФ, так и Белоруссию. На территории Европы американцы уже разворачивают систему ПРО.

Ранее в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты отказали Украине в передаче ЗРК Patriot из опасений спровоцировать Россию. На просьбу не откликнулся и Израиль, который заявил, что может лишь увеличить поставки гуманитарной, но не военной помощи.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
новости партнеров

Зеленский приказал устроить на Донбассе террор

Вспоминаются слова Медведева, заявившего, что Киеву юго-восток не нужен

Украина обратилась к Турции с новой просьбой из-за России

Киев продолжает обвинять Москву в краже украинского зерна

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей