Запад любит показывать России перфомансы на рубежах

Балтийский регион планомерно превращается Соединенными Штатами и Европой в очередной полигон, который, как надеется Белый дом, станет местом конфликта сил Североатлантического альянса против Российской Федерации и ее союзников. Соответствующее заявление сделал руководитель главного разведуправления, замглавы Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин.

Белорусский госслужащий уточнил, что НАТО готовится против России к затяжному военному конфликту. Свидетельство тому – отрабатывание маневров в Польше и иных странах на восточном направлении, нацеленных на крачайшее формирование войсковых группировок, которые будут принимать участие в конфликте, а также обеспечение соответствующих действий.

Фактически, уверен Косыгин, НАТО готовится к военным действиям на восточном направлении. И Польша, и балтийские государства превратятся в "полигон", на территории которого развяжут военный конфликт против России.

Так, альянс продолжает проводить учебные операции по переброске войск, рассматривая в качестве противника как РФ, так и Белоруссию. На территории Европы американцы уже разворачивают систему ПРО.

Ранее в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты отказали Украине в передаче ЗРК Patriot из опасений спровоцировать Россию. На просьбу не откликнулся и Израиль, который заявил, что может лишь увеличить поставки гуманитарной, но не военной помощи.