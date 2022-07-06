Провоцировать Москву не желает ни Европа, ни Штаты

Коллективный Запад отказался поставлять Киеву зенитно-ракетные системы Patriot – Cоединенные Штаты и европейские государства опасаются реакции России, которая примет соответствующие шаги, пишет La Vanguardia.

В материале указывается, что решительность западной стороны в отношении Украины, тем не менее, остается прежней. Однако она не доходит до той степени, которая уже предполагала бы оказание помощи Киеву. НАТО боится развязать тем самым глобальный конфликт.

По этим причинам позиция альянса по поводу возможности передачи ЗРК Patriot принципиальна и однозначна. ВСУ никогда не получат эти системы.

Во-первых, зенитно-ракетные системы требуют в применении высококвалифицированных навыков. В таком случае необходимо развернуть бригаду специалистов из США на Украине. Во-вторых, Москва может воспринять этот факт как стремление принять прямое участие в конфликте.

Украина уже обратилась к Израилю с просьбой передачи "Железных куполов". Однако тот лишь готов нарастить гуманитарную помощь. Ни о какой передаче систем ПВО речи нет.