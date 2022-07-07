Москва уже не церемонится

Российский лидер Владимир Путин выступил с предупреждением в адрес коллективного Запада, указав, что ВС РФ еще не предпринимали никаких боевых действий "всерьез". Однако отказ от мирных переговоров с Москвой будет лишь осложнять в дальнейшем верояность достичь соглашений и компромиссов.

Российская сторона многократно слышала от Запада заявления о желании воевать "до последнего украинца". Для населения Незалежной все складывается трагично, однако Европа и Штаты не уготовили Украине ничего лучше. А теперь Кремль слышит, что Россию желают "победить на поле боя".

"Пусть попробуют", – высказался глава государства.

Что касается Москвы, она не собирается отказываться от возможности найти мирный способ решить ситуацию. Однако встречные отказы все больше и больше отдаляют такую перспективу, делая ее туманной.

Путин полагает, что цель западных экономических рестрикций заключалась не только в том, чтобы ослабить российскую экономику, но и в деморализации народа. Однако сделать этого не удалось.

А не так давно глава РФ заявил, что Запад "загнал себя в ловушку".



