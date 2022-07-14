Западная коалиция трещит по швам

В последнее время ситуация на международной арене только обостряется. Многие зарубежные журналисты уже открыто разминают тему возможного начала третьей мировой войны. Очевидно, что конфликт может разгореться между нашей страной и НАТО. На этом фоне в США задали западному альянсу весьма неудобный вопрос.



Так, обозреватель авторитетного американского издания The American Conservative Дуг Бэндоу потребовал у коалиции обратить внимание на неоднозначное поведение турецкого государства. Анкара давно состоит в союзе, однако часто позволяет себе достаточно враждебную политику по отношению к своим коллегам по НАТО.

Бэндоу объявил, что сильно сомневается в том, что в случае военного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом Турция поддержит НАТО. Журналист весьма удивлен тем, что несмотря на свою неоднозначную политику, Анкара все еще остается в рядах западных союзников.

Американец обратил внимание на тесные отношения Турции и России и призвал руководство западной коалиции уделить этому вопросу должное внимание. Бэндоу считает, что Анкара способна предать своих союзников по альянсу.