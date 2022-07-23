Берлин усмотрел ужасающий сигнал в поступке Путина и Эрдогана

Берлин усмотрел ужасающий сигнал в поступке Путина и Эрдогана
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Форменная истерика началась у главы МИД ФРГ

Западные страны продолжают раскручивать маховик антироссийской истерии. Вокруг нашего государства лепят образ империи зла и рассчитывают убедить в этом лживом заявлении весь мир. Так, даже такой невинный поступок, как общая фотография с российским лидером Владимиром Путиным, представляется Западу страшным преступлением.

Громкой тирадой по этому поводу разразилась руководительница главного внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок. Адресатом ее негодования стал турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Глава Турции "посмел" сделать традиционную общую фотографию с российским главнокомандующим во время их встречи, которая прошла в Тегеране. Также в мероприятии принял участие глава Ирана Ибрахим Раиси.

Немецкий государственный деятель объявила, что считает общую фотографию главы страны-участницы Североатлантического альянса Эрдогана с Путиным – "ужасающим и непостижимым шагом".

"Это, мягко говоря, вызов для НАТО", – объявила немка.

Стоит отметить, что западные политики задействуют все возможности информационной пропаганды, чтобы представить российского лидера Владимира Путина "вселенским злом".

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