"Сводит с ума": Вашингтон в ужасе от решений Турции по России

"Сводит с ума": Вашингтон в ужасе от решений Турции по России
Фото: www.unsplash.com
Анкара продолжает вести собственную игру

Вашингтонская администрация с большим недовольством наблюдает за действиями турецкого лидера Реджепа Эрдогана в отношении Российской Федерации.

По мнению американских аналитиков, Анкара уже стала настоящей "головной болью" главнокомандующего Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Дело в том, что несмотря на членство в Североатлантическом альянсе и общий курс на сотрудничество с коллективным Западом, Эрдоган продолжает действовать в интересах собственной страны и ведет себя весьма не зависимо.

Разумеется, такое положение дел не устраивает США. Журналисты авторитетного американского издания The New York Times и вовсе считают, что действия Анкары "сводят с ума" Белый дом.

В первую очередь, речь идет об отношении Турции с Россией. Недавно Эрдоган решил провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным несмотря на то, что весь Запад пытается изолировать Москву. Такой шаг кажется вопиющим Вашингтону. Кроме того, Анкара грозится наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантическую коалицию, что также сильно раздражает США и Евросоюз.

К слову, недавно в Америке указали двух главных союзников Путина по ситуации на Украине.

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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