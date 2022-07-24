Мировой океан станет местом противостояния Москвы и Вашингтона

Несмотря на беспрецедентное международное давление на нашу страну, российские профессионалы обеспечивают успешное развитие России по многим направлениям. Так, существенные успехи в разработке новейших атомных подводных лодок заставили американских экспертов серьезно понервничать.



Более того, специалисты из Соединенных Штатов Америки уверены, что новая атомная подлодка спецназначения "Белгород" способна стать причиной развязывания новой холодной войны на территории Мирового океана.

Американские аналитики считают, что укрепление российского флота этой субмариной заставит военнослужащих США искать возможности достойного ответа. Известно, что, по некоторым данным, наша новая подлодка может нести до восьми стратегических подводных ядерных комплексов "Посейдон".

Удар таким вооружением приведет к появлению огромных радиоактивных волн, которые с легкостью уничтожат прибрежные города Соединенных Штатов Америки, что весьма тревожит Вашингтон.