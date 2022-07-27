Шеф дипломатии ЕС остается в своем репертуаре

Некоторые зарубежные политики стараются сделать все для того, чтобы на Западе появилась прочная и мощная антироссийская коалиция. Однако далеко не все европейцы готовы идти по этому пути. Такая "непослушность" сильно разозлила руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля.



Высокопоставленный дипломат дошел до того, что публично пожурил государство, где, на его взгляд, не так прочны антироссийские настроения. Речь идет об Италии. После того, как известный сторонник киевского режима Марио Драги подал в отставку с поста премьер-министра этой страны, расстановка сил в Риме серьезно изменилась.

Боррель указал на то, что Драги занимал четкую проукраинскую позицию по вопросу конфликта в Донбассе, чем не могут похвастаться многие другие итальянские политики. Такое положение дел вызывает серьезную обеспокоенность у дипломата, желающего создать общий антироссийский фронт в Европе.

Тем временем, Российская Федерация продолжает успешно справляться с санкционными вызовами Евросоюза. Так, недавно была снята блокада Калининграда, в город прибыли первые 60 вагонов с цементом, передает "Пятый канал".