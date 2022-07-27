Чем для России обернется назначение Джонсона на пост генсека НАТО

Чем для России обернется назначение Джонсона на пост генсека НАТО
Борис Джонсон. Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
Британцу прочат высокую должность

Недавно с большим скандалом Борис Джонсон покинул кресло премьер-министра Великобритании. Теперь в информационном пространстве всерьез сообщают о том, что популярный политик вполне может занять пост генсека Североатлантического альянса. Что в таком случае будет с отношениями Россия – НАТО, рассказал известный политолог Евгений Минченко.

Минченко напомнил, что главной отличительной чертой Джонсона стала его "боевитость и воинственность". Если британец действительно займет кресло генсека НАТО, тональность блока существенно изменится.

При этом известно, что Джонсон не скрывает антироссийские настроения и постоянно позволяет себе русофобские высказывания. Очевидно, что под его руководством такие настроения распространятся и по всей западной коалиции. В НАТО и так не жалуют Россию, но при Джонсоне ситуация существенно усугубится.

Минченко напомнил, что в блоке открыто называют Россию врагом. Конечно, верховодом альянса останутся США, но британец однозначно внесет свою лепту в радикализацию блока. Такое развитие событий серьезно угрожает мировой безопасности.

Как напоминает телеканал "360", кандидатуру Джонсона на пост генсека НАТО уже поддержали многие политики.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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