Москва моментально отреагирует на угрозу

Аналитические круги Соединенных Штатов изучают вероятность прямого боестолкновения Российской Федерации и Североатлантического Альянса. Сделанные выводы для Пентагона неутешительны: вероятность прямого конфликта существует.

В случае, если российская сторона столкнется с атакой блока НАТО на Украине, Москва начнет наносить прямые ядерные удары по странам альянса. Для российской стороны "красной линией" является непосредственное участие сила альянса на Украине, а также сосредоточение крупных сил НАТО на востоке Незалежной.

Аналитики из RAND уверены, что за этим непременно последует применение тактического ядерного оружия Россией.

"Стандартные ракетные системы Россией могут и не использовтаься – это арсенал может исчерпать себя в ходе ударов по военным объектам Украины", – считают аналитики.

Специалисты из RAND настоятельно рекомендуют Пентагону проработать варианты, которые бы позволили Штатам избежать прямого военного столкновения.