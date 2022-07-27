Россия ответит НАТО ядерным ударом при вмешательстве в конфликт на Украине - аналитики США

Россия ответит НАТО ядерным ударом при вмешательстве в конфликт на Украине - аналитики США
Roscosmos/www.globallookpress.com
Москва моментально отреагирует на угрозу

Аналитические круги Соединенных Штатов изучают вероятность прямого боестолкновения Российской Федерации и Североатлантического Альянса. Сделанные выводы для Пентагона неутешительны: вероятность прямого конфликта существует.

В случае, если российская сторона столкнется с атакой блока НАТО на Украине, Москва начнет наносить прямые ядерные удары по странам альянса. Для российской стороны "красной линией" является непосредственное участие сила альянса на Украине, а также сосредоточение крупных сил НАТО на востоке Незалежной.

Аналитики из RAND уверены, что за этим непременно последует применение тактического ядерного оружия Россией. 

"Стандартные ракетные системы Россией могут и не использовтаься – это арсенал может исчерпать себя в ходе ударов по военным объектам Украины", – считают аналитики.

Специалисты из RAND настоятельно рекомендуют Пентагону проработать варианты, которые бы позволили Штатам избежать прямого военного столкновения.

Источник: Военное обозрение ✓ Надежный источник
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