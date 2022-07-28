Белый дом больше никто не слушает

Российская Федерация на самостоятельной основе готова решить все вопросы, которые ее интересуют, на самостоятельной основе – без участия американской стороны. Такого мнения придерживается политолог Владимир Сергиенко.

Эксперт привел следующий пример: Германия пытается решить вопрос с газовым дефицитом. И без Вашингтона просто переминается с ноги на ногу. Однако Белый дом и сам не желает договариваться с Москвой по ситуации на Украине без действующего политического руководства Незалежной – а исходить нужно именно из этого

Сергиенко полагает, что коллективный Запад не может договариваться по Украине без Киева – в отличие от Москвы, которой третьи лица совершенно не требуются ввиду политической независимости.

"Буквально недавно были достигнуты договоренности с Турцией и Организацией Объединенных Наций. Где там Штаты? Они теперь осознают, что их мировое лидерство на закате. Они такое декларируют для третьих стран – тие давно привыкли, что Белый дом там "рулит", – указал политолог.

Ранее политолог Евгений Минченко рассказал, чем обернется для НАТО назначение Бориса Джонсона на должность генсека.