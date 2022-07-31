Москва будет действовать без промедления

Российская Федерация – да и Советский Союз – всегда демонстрировала привереженность оборонительной концепции, стремясь защитить собственные интересы. Москва не стремится к мировой гегемонии, однако никому не позволит вторгаться в границы ее собственных интересов. Для Североатлантического альянса отмена статуса-кво обернется крайне неприятными последствиями, говорится в материале Newsweek.

Соответствующий прогноз автор материала сделал, опираясь на картину событий в специальной военной операции на Украине. РФ не использует весь потенциал и обходится без мобилизации. Напрашивается следующий вывод: страна готова принимать участие в боевых действиях против НАТО.

"Официальный российский нарратив практически всегда заключается в оборонительном характере. Однако этот же контекст всегда сохраняет возможность для нападения на альянс", – делает вывод автор материала.

На Западе уверены, что РФ готова применить против НАТО ядерное оружие в случае необходимости.