Белый дом близок к точке невозврата

Итогом вероятного признания Соединенными Штатами России в качестве страны, "спонсирующей терроризм", окажется разрыв дипломатических отношений между странами. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Кремль, указала дипломат, готов к такому развитию событий. Вашингтон, как и всегда, готов внести изменения во внутриамериканское законодательство, которое не соответствует международно-правовым нормам. Однако для Вашингтона проблема заключается в том, что даже объявленный "террористический режим" не получится сокрушить.

Москва же готова с легкостью пережить разрыв дипломатических отношений с Вашингтоном – ведь последний несколько лет упрямо стремится пересечь точку невозврата.

Вместе с тем Захарова указала, что у РФ имеются свидетельство прямого участия США в боевых действиях на Украине – в МО Незалежной заявили, что пользуются при нанесении ударов РСЗО информацией, передаваемой в режиме реального времени.

По словам генерал-майора в отставке Сергея Липового, в участие Штатов в конфликте нет ничего нового: Вашингтон давно щедро снабжает Киев разведданными, указывает "Радио 1".