Вашингтон обрубил все концы

Между Западом и Российской Федерацией уже никогда не наладятся отношения уровня, который существовал до 24 февраля. Теперь Москва и Вашингтон вступили в острую фазу конфликта, пишет глава департамента внешнеполитического планирования российского МИД Алексей Дробинин

Вне зависимости от того, как завершится спецоперация, тридцать лет относительно конструтиквного диалога с коллективным Западом прошли – и этот круглый юбилей завершает сотрудничество Европы и Штатов с Россией.

Москва увидела шанс окончательно принять реальную картину мира – своим поведением "мир демократии" развеял все иллюзии так называемого "дружественного поглощения". Именно эту парадигму на официальном уровне Запад принял на вооружение после распада Советского Союза, передает телеканал "360".

Противник же преследует единственную цель: устранить Россию, которую воспринимает своим конкурентом. И для этого он пытается разжечь очаги нестабильности вокруг нее.

А востоковед РАН Дмитрий Мосяков полагает, что теперь в сторону России повернулась Юго-Восточная Азия, которая начала сотрудничать с Москвой – регион постепенно меняет позицию по России. Только Сингапур ввел санкции против РФ, передает "Радио 1".

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ готова разорвать дипломатические отношения с Западом.