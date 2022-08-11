Альянс пытается найти отговорки, чтобы нарушить договор о неприменении

В скором времени Североатлантический яльянс будет использовать любые оправдания, которыми объяснит применение ядерных боеголовок. Такое мнение озвучил заместитель главы российской делегации РФ на конференции о нераспространении ядерного оружия Андрей Белоусов.

Дипломат, в частности, отметил, что альянс закрепляет за собой статус как военной, так и политической организации – таковой теперь фигурирует в НАТО после мадридского саммита.

Белоусов задался cледующим вопросом: каков теперь статус неядерных государств в НАТО, которые дали согласие на размещение американских боеголовок на своей территории? Непонятно, как Штаты смогут объяснить свои обязательства по нераспространению в связи с этим фактором, пишет URA.ru.

Что касается общего сотрудничества по ядерному оружию, российская сторона давно замечает активное вовлечение НАТО стран неядерного статуса. В ответ же Кремль слышит, что подобная практика не нарушает работу ДНЯО, уточняет РИА ФАН.

Однако, указывает Белоусов, подобные объяснения – не более чем попытка отговорки и оправдадания действий, полностью нарушающих принципы ДНЯО, уточняет "Общественная служба новостей".