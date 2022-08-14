Антироссийский маховик продолжает раскручиваться

Ряд западных государств на регулярной основе продолжает создавать образ империи зла вокруг нашей страны. Так, державы восточного фланга Североатлантического альянса объявили, что очень опасаются проявления некой "агрессии" со стороны Российской Федерации, а поэтому остро нуждаются в защите Соединенных Штатов Америки.



В частности, речь идет об ускорении поставок вооружения, а также расширении присутствия американских вояк в восточной зоне блока НАТО. Такую информацию публикует авторитетное американское издание The Washington Post.

Зарубежные эксперты отметили, что на сегодняшний день в европейском регионе размещены порядка 100 тысяч американских бойцов. При этом территориально близкие к России страны-участницы блока считают данное число недостаточным.

С просьбой в кратчайшие сроки повлиять на ситуацию и усилить защиту к США обратились Прибалтийские страны и ряд государств Восточной Европы. "Трепещущие" перед Россией державы требуют, чтобы Соединенные Штаты нарастили оборонное производство и до зубов вооружили их самым современным оружием. За счет такой помощи восточный фланг НАТО собирается "сдерживать" Москву.

Тем временем, поддерживаемые Западом украинские боевики продолжают бесчинствовать. Недавно стало известно, что при отступлении незалежные вояки прикрывались церквями и храмами, передает "Пятый канал".